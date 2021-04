“Não estamos com falta”, diz diretora do HRTM sobre kit intubação. A Sesap informou através de sua assessoria que, atualmente a Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat) vem acompanhando diariamente os estoques de medicamentos necessários ao atendimento em UTI´s.

A Diretora Geral do Hospital Regional Tarcísio Maia, Herbênia Ferreira, afirmou que a unidade está abastecida com medicamentos do chamado kit intubação, que são sedativos, anestésicos e relaxantes musculares, essenciais para intubar e para manter os pacientes intubados na UTI. “Até o momento não estamos com falta de sedativos e relaxantes musculares, a Sesap vem abastecendo o hospital regularmente”. Ressalta a gestora.

No mês passado, a possível falta desses medicamentos para se comprar no mercado nacional gerou preocupação entre os gestores dos hospitais públicos e privados que tratam pacientes com Covid em Mossoró.

Veja mais

Escassez de medicamentos de UTI preocupa Gestores Hospitalares em Mossoró

A Sesap informou através de sua assessoria que, atualmente a Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat) vem acompanhando diariamente os estoques de medicamentos necessários ao atendimento em UTI´s, de modo que todos eles ou já possuem estoque, ou possuem processo de reposição de estoque, alguns com empenho já emitido, e outros em finalização de aquisição.

A Dopamina está em processo de aquisição, porém a Unicat dispõe de medicamentos substitutos, como a Noraepinefrina. Atualmente há estoque dos medicamentos do kit intubação e demais medicamentos, a maioria com disponibilidade para uso até 60 dias a depender do medicamento, desde que mantido o perfil atual de consumo, podendo variar com a abertura de novos leitos. Além disso, a SESAP tem feito ações de apoio aos municípios enviando medicamentos para IOT visando a manutenção de pacientes em suporte ventilatório.

Sobre o perfil dos pacientes internados na UTI do Tarcísio Maia, Herbênia diz que a idade dos pacientes tem chamado a atenção “A maioria são jovens, abaixo dos 50 anos” afirma. Diferente de 2020, quando a maioria dos pacientes eram idosos.

Em relação as altas hospitalares, Herbênia fala que o número de altas de pacientes tem aumentado “Essa semana tivemos três altas” comemora. Mas destaca também que essas vagas de pacientes que deixam o hospital logo são preenchidas por pacientes que aguardam na fila de regulação por um leito de UTI na região Oeste. O que reforça que a Pandemia continua pressionando o sistema de saúde do estado.

O HRTM possui hoje 13 leitos de covid-19, todos ocupados, e outros 20 leitos de UTI geral.