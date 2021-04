Covid-19: novo decreto estende medidas restritivas até o dia 23 de abril no RN

O Governo do Rio Grande do Norte prorrogou as medidas restritivas em função da pandemia da Covid-19 em todo o Rio Grande do Norte até o próximo dia 23 de abril. O Decreto Nº 30.490, de 14 de abril de 2021, foi publicado na edição desta quinta-feira (15) do Diário Oficial do Estado.

Permanecem o toque de recolher de segunda a sábado, das 20h às 6h do dia seguinte, e em tempo integral nos domingos e feriados, bem como as demais restrições do decreto anterior.

O rigor nos protocolos sanitários também continua, uma vez que a taxa de ocupação de leitos críticos no estado ainda se mantém elevada, variando entre 95% e 100% em todas regiões, além de considerar o lento envio das vacinas por parte do Governo Federal.

“Diante da orientação do Comitê Científico, que se posicionou por medidas ainda mais rígidas, mas levando em conta também as variáveis do ponto de vista econômico e social - e o quadro da pandemia no estado, que ainda inspira muitos cuidados - decidimos manter por mais 8 dias as medidas de combate ao coronavírus. Nossa equipe dialogou, como sempre tem feito, com Poderes e setores envolvidos. Como vocês têm acompanhado, nosso Governo não tem medido esforços para dotar o estado das condições de enfrentamento à covid”, escreveu a governadora Fátima Bezerra em sua conta no Twitter.

Entre as mudanças do decreto atual, em relação ao anterior, estão as regras estabelecidas em restaurantes de hotéis e pousadas da capital, que são agora estendidas para esses mesmos estabelecimentos no interior do estado: durante a incidência do toque de recolher, a vedação do acesso a não hóspedes e a consumação restrita à unidade hoteleira (quarto ou apartamento), excetuando-se, neste último caso, os serviços de café-da-manhã e de almoço, que poderão funcionar normalmente, desde que restrito ao hóspede.

Outra alteração é a liberação das atividades esportivas profissionais, já agendadas em campeonatos, mas sem a participação de público, tanto em treinos, quanto em jogos.

Os Centros de Artesanato também recebem autorização de funcionamento neste novo decreto, sendo retirados das restrições impostas ao funcionamento dos parques públicos, circos, museus, bibliotecas e equipamentos culturais.

“Continuamos ampliando leitos e adotando as medidas necessárias para a proteção das pessoas. Continuamos cobrando, junto ao Governo Federal, celeridade no envio das vacinas. Mas o momento ainda é delicado e precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para salvar vidas”, escreveu Fátima, para completar que, “precisamos seguir rigorosamente o cumprimento dos protocolos sanitários, o uso da máscara, o distanciamento social, para que em breve possamos virar essa página e contar uma nova história”.

CONFIRA O DECRETO NA ÍNTEGRA.