Profissionais de educação terão prioridade para receber vacina contra covid19. O Projeto de Lei nº 90/2021, de autoria da vereadora Marleide Cunha, foi aprovado na Câmara Municipal de Mossoró. O PL dispõe sobre a inclusão dos (as) professores (as) e profissionais da Educação na fase 1, como grupo prioritário no processo de vacinação para o combate e erradicação do vírus COVID-19. O projeto obteve 15 votos favoráveis, 5 ausências e 2 votos contrários. O PL agora segue para o Executivo para ser sancionado ou vetado pelo prefeito Allyson Bezerra.

Os vereadores da Câmara Municipal de Mossoró aprovaram um Projeto de Lei, de autoria da vereadora Marleide Cunha (PT), que coloca os profissionais da educação como grupo prioritário para a vacinação contra o coronavírus. A votação acorreu na sessão ordinária da última terça-feira, (13).

O Projeto de Lei nº 90/2021 dispõe sobre a inclusão dos (as) professores (as) e profissionais da Educação na fase 1, como grupo prioritário no processo de vacinação para o combate e erradicação do vírus COVID-19 em todo o território do município de Mossoró/RN.

O projeto obteve 15 votos favoráveis, 5 ausências e 2 votos contrários. O PL agora segue para o Executivo para ser sancionado ou vetado pelo prefeito Allyson Bezerra. A vereadora Marleide Cunha, ainda no Plenário, agradeceu aos colegas vereadores por compreenderem a importância da aprovação do projeto.

"É essencial a vacinação destes profissionais para o retorno das aulas presenciais de forma segura para todos. Esta foi uma vitória da educação", afirmou Marleide.

A aprovação desse projeto abre um caminho para que a educação possa ser discutida e pautada como se deve, pois ela vem sendo deixada de lado durante a pandemia, afirma a Marleide. "Vamos precisar dos professores fortes, saudáveis e confiantes para receber nossas crianças e nossos jovens", reforçou.