Mais um jovem perde a vida em decorrência da covid-19, em Mossoró

A covid-19 segue fazendo vítimas. Já são milhares de famílias dilaceradas pela perda desde o início da pandemia, em Março de 2020. Nesta segunda-feira (19), mais um jovem perdeu a batalha contra a doença que já matou mais de 5 mil pessoas apenas no Rio Grande do Norte.

Tiago Fernandes tinha 32 anos e estava concluindo o curso de Educação Física na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ele não tinha comorbidades, estando apenas um pouco acima do peso.

O jovem já apresentava sintomas da Covid há cerca de 10 dias, quando apresentou alteração na oximetria e precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento do Belo Horizonte, no dia 4 de abril.

No dia seguinte, ele foi encaminhado para internamento no Hospital São Luiz. No dia 6 de abril ele foi intubado e assim permaneceu até esta segunda-feira.

Thiago era um jovem alegre, extrovertido e muito querido por todos que o conhecia. “Nos resta lembrar que a passagem dele por aqui foi de luz, ele deixou só lembranças boas e isso não se perde, fica pra sempre”, disse a cunhada dele, Larissa Georgiana.

NÚMERO DA DOENÇA NO RN

Até o último boletim epidemiológico divulgado pela Sesap, no dia 16 de abril, havia 211.050 casos confirmados de pessoas que já foram ou estão infectadas pelo novo coronavírus, além de 5.045 óbitos confirmados.

Há ainda 52.774 casos suspeitos, 1.015 óbitos em investigação, além de 131.958 casos de pessoas com síndrome gripal não especificada.

Na cidade de Mossoró, são 17.588 casos confirmados, 2.695 suspeitos, 395 óbitos e outros 37.288 casos descartados.