“Nós temos a 2° dose garantida”, diz secretaria Morgana Dantas

A Secretaria de Saúde Morgana Dantas, afirmou nesta quarta-feira (21) que Mossoró possui o estoque garantido para a vacinação da segunda dose do imunizante Coronavac. O município lançou a estratégia de guardar as doses para garantir ciclo completo de imunização, conforme previsto no Plano Nacional de Imunização.

“Nós temos a segunda dose, estamos usando um maior número de vacinas da Astrazeneca juntamente para deixar a Coronavac resguardada para a segunda dose que já vem sendo feita durante toda essa semana. E neste final de semana, vamos aplicar a segunda dose nos idosos que tomaram no primeiro fim de semana que fizemos a campanha Mossoró Vacina, onde tivemos mais de cinco mil vacinados em dois dias” explica.

Diferente da Capital do estado, Natal, onde já faltou por duas vezes a vacinação da segunda dose da Coronavac, Mossoró resguardou as doses e da continuidade a imunização.

No feriado de 21 de abril, Dia de Tiradentes, 10 Unidades Básicas de Saúde de Mossoró estarão abertas das 07h ás 11h e das 13h ás 17h para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 atendendo aos idosos de 60 anos ou mais e ainda para a aplicação da segunda dose nos públicos com imunização iniciada.

Morgana disse ainda que a secretaria de saúde aguarda a chegada de novas doses para se ampliar a vacinação para pessoas com comorbidades.”Estamos aguardando a confirmação do envio de doses, para que a gente anuncie o protocolo e a formação desse grupo para a vacinação no final de semana” disse.

A secretaria destacou ainda a importância dos idosos de 60 anos ou mais se dirigirem ate as UBS’s para serem vacinados “Precisamos que as pessoas com 60 anos ou mais procurem a unidade básica, tome a sua primeira dose, quem for segunda dose também não deixe e fazer, precisamos garantir a eficácia e eficiência da vacina para que a gente evite a gravidade da doença” frisou.

AS UBS’S QUE VÃO ESTAR ABERTAS NA CIDADE NO FERIADO SÃO:

UBS Vereador Durval Costa - Walfredo Gurgel

UBS Raimundo Rene Dantas - Boa Vista

Centro Clínico Evangélico - Centro

UBS Dr. Cid Salem - Abolição 4

UBS Dr. Sueldo Câmara – Aeroporto 2 (Quixabeirinha)

UBS Francisco Pereira de Azevedo - Liberdade 1

UBS Agnaldo Pereira – Vingt Rosado

UBS Dr. José Fernandes de Melo - Lagoa do Mato

UBS Dr. Francisco Nazareno Gurgel - Bom Pastor

UBS Dr. Moisés Costa Lopes - Redenção