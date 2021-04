Novo decreto terá redução do toque de recolher e liberação de alguns setores aos domingos

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, informou que um novo decreto com medidas de contenção à propagação da Covid-19 será publicado na edição desta sexta-feira (23) do Diário Oficial do Estado (DOE), com validade até o dia 12 de maio.

O novo documento terá entre as principais medidas a redução do período em que vigora o toque de recolher, além da liberação para funcionamento de templos religiosos e restaurantes nos domingos.

Segundo informou a governadora, de segunda à sábado, o toque de recolher será das 22h às 5h do dia seguinte. Já no domingo, continua sendo período integral, no entanto, os restaurantes poderão funcionar, com 50% de suas capacidades, das 11h às 15h, com tolerância de 60 minutos para encerramento das atividades.

A venda de bebidas alcoólicas para consumo em local público, incluindo bares e restaurantes, continua proibida.

Quanto aos templos religiosos, estes estarão permitidos a funcionar aos domingo, com 20% de suas capacidades e seguindo os protocolos de segurança, tais como distanciamento, uso correto da máscara e do álcool em gel.

As academias também estão autorizadas a funcionar com 50% da capacidade, das 5h às 22h, de segunda a sábado, respeitando o toque de recolher.





RECOMENDAÇÃO AOS MUNICÍPIOS

No trecho onde recomenda ações aos município, a governadora Fátima Bezerra afirmou que, para conter a taxa de transmissibilidade, o governo recomenda que os gestores mantenham fechadas as orlas marítimas, balneários, parques, clubes e áreas recreativas públicas aos domingos e feriados, bem como o reforço da fiscalização.

Também fica liberado o funcionamento presencial das escolas para turmas cursando até o 5º ano do ensino fundamental, conforme escolha dos secretários de educação, para escolas públicas e privadas que assumam total responsabilidade por essa decisão. As demais turmas continuam em ensino remoto.