Covid-19: Secretaria Municipal de Saúde realiza testes na zona rural

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu na manhã desta sexta-feira (23), no Assentamento Hipólito, zona rural de Mossoró, uma série de testagens para detecção do Novo Coronavírus. Foram entregues à unidade de saúde que funciona na comunidade 100 testes rápidos para a Covid-19.

A secretária de Saúde do município Morgana Dantas explica a importância dessa ação: "Estamos evitando que as pessoas dessa comunidade e das outras situadas nas proximidades, tenham que se deslocar para fazer teste em Mossoró. É importante que as ações de enfrentamento à Covid-19 alcancem também os moradores da zona rural", disse a secretária.

A mesma ação deverá acontecer em outras comunidades rurais de Mossoró nos próximos dias.

Segundo Wilton Sobral responsável pela unidade de saúde do Hipólito, a ação tem grande importância: "Isso é a Ação Primária do Município entrando em cena aqui na zona rural onde temos registro de alguns casos de Covid-19 no Hipólito. Essas testagens ajudam a identificar os casos positivos, ajudam a tirar de circulação pessoas infectadas e evitam o deslocamento das pessoas para Mossoró", explica.