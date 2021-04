Prefeitura de Grossos disponibiliza medicamento ao Hospital São Luiz

Numa relação de parceria, a Prefeitura de Grossos disponibilizou, neste sábado (24), ao Hospital São Luiz, medicamento importante no tratamento de pacientes que estão em Unidades de Terapia Intensiva.

O Hospital encontrava-se com dificuldades de abastecimento do Midazolam, substância injetável utilizado exclusivamente em ambiente hospitalar como sedativo antes e durante procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. O Hospital São Luiz tem recebido significativa demanda de pacientes Grossenses, e devido sua necessidade, a Prefeita Cinthia Sonale não mediu esforços para a contribuição.

A parceria na transferência da medicação, não compromete o abastecimento do município de Grossos, tendo em vista que a Prefeitura tem empenhado grandes esforços na aquisição de medicamentos, insumos, equipamentos, profissionais e manejos adequados para o cuidado de pacientes no combate a Covid-19.

“Entendemos a necessidade e disponibilizamos o medicamento ao Hospital São Luiz para atender aos pacientes em tratamento de terapia intensiva, alguns pacientes da nossa cidade estão internados naquela unidade e o município tem se empenhado em dar o suporte necessário para que o tratamento não seja paralisado, visto que muitos dos medicamentos essenciais na UTI estão em falta no pais inteiro” diz a prefeita.

A Prefeitura reforça que, com a parceria e união de forças, é possível prestar uma assistência mais completa para a população, salvando cada vez mais vidas.

O Hospital São Luiz

O Hospital São Luiz, através de sua assessoria, informa que o consumo mensal de bloqueador neuromuscular é de 5 mil ampolas, e, isto, se existir outras marcas que possa associar. Já o consumo mensal de sedativo são 12 mil ampolas.

Estes dois medicamentos fazem parte do kit de intubação e, devido ao número elevado de pessoas em situação de UTI, no país, o custo aumentou em até mil vezes. Cada ampola do bloqueador neuromuscular que custava R$ 4 reais antes da pandemia, hoje não se encontra no mercado por menos de R$ 125 reais.

Já a ampola do sedativo custava em média de 3 a 5 reais antes da pandemia e hoje não existe no mercado para cotar por menos de R$ 60 reais. A escassez levou o governo federal a requerer a produção nacional para o Ministério da Saúde, que distribuiu, através dos estados, para os municípios brasileiros, deixando sem este medicamento os hospitais privados e filantrópicos, que é o caso do Hospital São Luiz.

Portanto, a direção geral da APAMIM, através de sua assessoria, agradece a doação e, inclusive, pede que os demais municípios da região que tem pacientes no Hospital São Luiz, que façam o mesmo, no caso de ter recebido e não está precisando. É que o número de ampolas que estão chegando do Governo Federal é infinitamente inferior ao necessário para atender os 50 pacientes em situação de UTI covid19. Inclusive, neste domingo, só tem o suficiente para concluir o dia.