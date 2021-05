Forças de segurança do RN voltam a receber doses da vacina contra a covid-19

As forças de segurança pública do Rio Grande do Norte recebem, nesta sexta-feira (30), a quarta remessa com doses de vacina contra o coronavírus. Esta é a primeira com imunizantes da fabricante Astrazeneca, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e contará com 1.038 doses.

Iniciada no dia 7 de abril, a vacinação destinada aos agentes de segurança recebeu anteriormente três remessas do imunizante CoronaVac, da biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan, que resultou na aplicação da vacina em 3.118 servidores estaduais.

Com a aplicação destas 1.038 novas doses, que serão feitas ao longo da próxima semana, o Estado somará 4.156 agentes de segurança pública vacinados com a 1a dose dos imunizantes.

No RN, estão aptos a receber a aplicação da vacina os servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Forças Armadas, agentes públicos das guardas municipais e de trânsito.

De acordo com nota técnica produzida pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SEAP), estão sendo priorizados os profissionais mais expostos às ações de combate à Covid19, de maneira escalonada e proporcional, que atuam nas seguintes situações:

- Trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes;

- Trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar;

- Trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a Covid-19;

- Trabalhadores envolvidos nas ações de implantação e monitoramento das medidas de distanciamento social, com contato direto com o público, independente da categoria.

INSTITUIÇÕES/EFETIVO/DOSES

Polícia Militar

Efetivo: 8.264

Doses: 1.358

Polícia Civil

Efetivo: 1.307

Doses: 215

Corpo de Bombeiros

Efetivo: 630

Doses: 101

ITEP

Efetivo: 526

Doses: 86

Polícia Penal

Efetivo: 1.359

Doses: 223

Polícia Federal

Efetivo: 273

Doses: 44

Polícia Rodoviária Federal

Efetivo: 284

Doses: 47

Polícia Penal Federal

Efetivo: 255

Doses: 43

Guarda Municipal (Prefeituras)

Efetivo: 1.506

Doses: 227

STTU (Prefeituras)

Efetivo: 309

Doses: 28

Forças Armadas

Efetivo: 8.139

Doses: 745

Total

Efetivo: 22.723

Doses: 3.118