Universidades públicas do RN atuarão em projeto de vacinação contra Covid-19

As Instituições de Ensino Superior (IESs) públicas do Rio Grande do Norte estão unidas na elaboração de um projeto comum para atuar no apoio à vacinação contra Covid-19 nos municípios potiguares.

A ideia é que os estudantes e servidores das universidades públicas atuem no apoio aos municípios na vacinação, tanto na aplicação das doses como no atendimento ao público, cadastro e controle da vacinação.

A experiência da atuação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) na vacinação em Mossoró, através do projeto de extensão “Uern – Unidos pela Vacina”, coordenado pela professora da Faculdade de Enfermagem (Faen), Erica Louise, servirá como base para a elaboração do projeto conjunto, assim como outras experiências exitosas das outras instituições, como o projeto mesário voluntário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

“A Uern soma-se a este projeto já trazendo na bagagem a experiência de mais de um mês de atuação direta na vacinação em Mossoró, através de nossos estudantes, professores e técnicos. Acredito que com a união dessas instituições fará com que essa ação tão positiva que está acontecendo em Mossoró possa chegar aos demais municípios potiguares. É bom para todo mundo, principalmente para a população. E é nosso papel social contribuir com essa ação”, afirmou a reitora da Uern, professora Fátima Raquel Morais, ao aceitar o convite das professoras da UFRN, Ana Beatriz Presgrave e Ângela Cruz, para a Uern integrar o projeto.

“Nosso objetivo é eliminar todos os gargalos da vacinação e uma dessas demandas é a dificuldade de pessoas para atuar, e é nesse momento que a sociedade civil entra”, explicou a professora Ana Beatriz, uma das coordenadoras da ação.

A Pró-Reitoria de Extensão da Uern também está nas tratativas para a elaboração e realização do projeto.

Além da Uern e da UFRN, participam do projeto a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). O contato com os municípios se dará a partir da Federação dos Municípios do RN (Femurn).