RN recebe 7.200 doses da vacina da Pfizer/BioNTech neste sábado, 1º

O Rio Grande do Norte deve receber, neste sábado (1º), 7.200 doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde Pública do estado (Sesap).

Os imunizantes chegaram ao Brasil na noite desta quinta-feira (29). A aeronave carregada com 1 milhão de doses da vacina pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), às 19h22.

A vacina da Pfizer/BioNTech possui uma série de exigência quanto ao tempo de aplicação e armazenamento, dentre elas, a carga precisa ser armazenada em câmaras frias com temperaturas entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias.

Ao chegarem às salas de vacinação, as doses precisam ser mantidas a uma temperatura que varia entre 2°C e 8°C, e a aplicação precisa acontecer no período de até cinco dias.

Portanto, o lote que chega ao RN neste sábado deverá ficar apenas na cidade de Natal, visto que a Sesap dispõe de apenas uma câmara fria para o armazenamento da vacina, na Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat).

Ainda de acordo com a Sesap, as 7.200 doses da vacina da Pfizer/BioNTech serão destinadas à imunização de pessoas com comorbidade, na capital do RN.

O intervalo entre a primeira e a segunda aplicação da vacina da Pfizer é de 21 dias.

O Ministério da Saúde informou que as doses que chegaram nesta quinta ao país serão distribuídas entre as 27 capitais de maneira proporcional e igualitária.