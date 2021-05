Idosos vacinados de 25 a 27 de março terão segunda dose nesta segunda, no Sesi

A aplicação da segunda da dose neste público vai ocorrer das 08h às 16h no ginásio do Serviço Social da Indústria (Sesi). Mossoró recebeu na última sexta-feira, 30, o total de 480 doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan. O uso dessas doses é exclusivamente para D2 (segunda dose).

Seguindo orientação da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e do Plano Nacional de Imunização, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começa a aplicar nesta segunda-feira, 3, a segunda dose da Coronavac nos idosos de 60 anos ou mais vacinados com a primeira dose do imunizante nos dias 25, 26 e 27 de março.

A aplicação da segunda da dose neste público vai ocorrer das 08h às 16h no ginásio do Serviço Social da Indústria (Sesi). Mossoró recebeu na última sexta-feira, 30, o total de 480 doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan. O uso dessas doses é exclusivamente para D2 (segunda dose).

“Os idosos não precisam chegar de madrugada. Eles podem chegar a partir das oito da manhã. Idosos vacinados nos dias 25, 26 e 27 de março estarão com uma lista nominal no SESI para serem vacinados com a segunda dose da Coronavac”, informou a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

A nota informativa nº 05 enviada pela pasta estadual recomenda que a aplicação desta segunda dose seja para “aquelas com o tempo de atraso maior de D2” e que “nesse momento inicial, identificou-se pessoas que, passados mais de 28 dias após a D1 (considerado o "último dia do prazo ideal"), não tomaram a D2” e também para aquelas com faixas etárias mais elevadas (mais idosas).

A aplicação da 2ª dose para profissionais de Saúde será comunicada oportunamente, mediante disponibilidade de vacinas.

Neste caso, deve está chegando a Mossoró ainda nesta segunda-feira, mais algumas doses de CoronaVac, que desembarcaram em Natal neste domingo, 2. Também serão destinadas para a segunda dose.

GRÁVIDAS E PUÉRPERAS

O coordenador de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Etevaldo Lima, confirmou que nesta segunda-feira, 3, vai iniciar a vacinação para grávidas e puérperas, que são aquelas mulheres com até 45 dias pós parto.



“A partir desta segunda-feira as gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres com até 45 dias pós-parto, que estão com comorbidades vão ter direito de receberem a vacina. Gestantes e puérperas com comorbidades elas têm direito a vacinação a partir dos 18 anos. É importante levar essas comprovações e aquelas que já fazem o acompanhamento nas unidades já tem o cadastro e as equipes já sabem quem são e vão aplicar essa vacina.

Etevaldo Lima destaca ainda que esse público que tomou a vacina da Influenza tem de esperar um período (14 dias) para receber a vacina contra o novo coronavírus.

“É importante destacar que aquelas que tomaram a vacina da Influenza elas têm de esperar um período de 14 dias para poder estarem recebendo a vacina da Covid-19”, concluiu.