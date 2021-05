SEEC entrega equipamentos e mobílias a escolas estaduais de Mossoró

Unidades de ensino da rede estadual na região de Mossoró receberam, na última semana, diversos equipamentos, mobílias e itens de laboratório.

Os itens foram entregues pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) e irão equipar ambientes de estudo e convivência das escolas beneficiando mais de 6 mil estudantes.

As entregas fazem parte do processo de renovação de equipamentos. Conforme os itens são recebidos dos fornecedores, a SEEC destina para as unidades de ensino. “Nós temos um compromisso com as nossas escolas. Nesse período de suspensão das atividades presenciais, não paramos e estamos aproveitando para fazer a entrega desses equipamentos, que irão tornar as nossas escolas ambientes mais aconchegantes e funcionais, para que, no momento que retornarmos ao ensino presencial, o estudante encontre sua escola estruturada”, frisa o titular da SEEC, professor Getúlio Marques.

Foram entregues laboratórios de química, biologia, física e matemática, além objetos para as cozinhas e equipamentos de refeitórios como bebedouros, geladeiras, fogão industrial, aparelhos de ar-condicionado, liquidificador industrial, conjuntos refeitórios e estandes de ferro.

As unidades beneficiadas foram as escolas estaduais Dix-sept Rosado, Aída Ramalho, Francisco Antônio de Medeiros, Gilberto Rola, Coronel Solon, Silvério Soares e o Centro Estadual de Educação Profissional Francisco de Assis Pedrosa, que contam com 2.809 estudantes matriculados.