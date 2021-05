CENPOP: Gestão Raimundo Pezão é aprovado por 66% da população de Umarizal

O CENPOP entrevistou 382 pessoas no final de abril, com idade de 16 a 76 anos e ambos os sexos, de todas as classes socais e de diferentes níveis de escolaridade e orientação religiosa.

O Instituto CENPOP de Pesquisa e Consultoria aponta que que 66% da população de Umarizal considera os primeiros meses de gestão do prefeito Raimundo Pezão entre ótimo/bom.

Ótimo/Bom - 66%

Regular - 22.5%

Ruim/Péssima - 6.8%

Não soube responder - 4.7%

O CENPOP entrevistou 382 pessoas no final de abril, com idade de 16 a 76 anos e ambos os sexos, de todas as classes socais e de diferentes níveis de escolaridade e orientação religiosa.

Para realizar a pesquisa, o instituto Cenpop dividiu o município de Umarizal em 12 áreas, permitindo assim conseguir um resultado próximo da realidade do município de Umarizal.

Além do governo Raimundo Pezão, o instituto também fez perguntas aos 382 cidadãos de Umarizal sobre o governo Fátima Bezerra, gestão dos deputados estaduais e vereadores.

Quanto a governadora Fátima Bezerra, a pesquisa aponta que 40,61% do público feminino aprova e 29,69% desaprova. Já o público masculino, 36,60% aprova e 37,91% desaprova.

A principal reclamação dos entrevistados, quanto ao governo do Estado, é com relação à saúde, segurança, geração de empregos e renda, educação e estradas.

Já Raimundo Pezão tem seu governo avaliado como ótimo e bom por 67,26% das mulheres e 64,05 pelos homens. A pesquisa aponta que o destaque do governo Pezão foi a saúde.

Não por resolver todos os problemas do município, mas por buscar soluções quanto a pandemia e também com relação aos demais setores da saúde pública.

Há poucos dias, o prefeito Raimundo Pezão e a secretária de Saúde anunciaram a contratação de um ginecologista em Pau dos Ferros para prestar serviços em Umarizal.

Veja mais

Umarizal: prefeito contrata ginecologista para reforçar equipes de saúde da família

Outro setor que o prefeito Raimundo Pezão aparece bem avaliado é o rural. Tem se destacado no trabalho para fortalecer a produção do homem do campo desde o início da gestão.



O MH mostrou no início deste mês, que a safra de milho, feijão e sorgo está praticamente assegurada no município, graças a agilidade no corte de terra e distribuição de sementes.

No caso, a primeira chuva aconteceu no dia 26 de fevereiro e no dia 27 já haviam 9 tratores cortando terra para pelo menos 800 famílias do município.

Veja mais

Prefeito de Umarizal espera ótima safra de milho, sorgo e feijão em 2021

Mas a pesquisa mostrou também a principal reclamação da população de Umarizal. Um número muito alto de moradores do município quer calçamento e esgotamento sanitário.



Neste caso, o próprio Raimundo Pezão conversou com a reportagem e explicou que mais de 50% da área urbana de Umarizal não tem calçamento nas ruas.

Configura este fato, portanto, numa missão do prefeito Raimundo Pezão. Ele disse que já está agilizando o trabalho de calçamento de pelo menos duas ruas com recursos federais.

Correr para agilizar o pagamento dos servidores em dia e trabalhar para melhorar a estrutura covid19 no município, levou boa parte da população a aplaudir seus primeiros dias de governo.

Outro serviço essencial que é visto com bons olhos pela população é a coleta de lixo, que é considerada boa e ótima por mais ou menos 45% da população municipal.

Outros dados

Melhor vereador de Umarizal

Entre os homens, Paulo Márcio

Entre as mulheres, Robério

O pior vereador de Umarizal

As mulheres escolheram Ubiratan

Os homens escolheram Ubiratan

Deputado estadual que mais trabalha ou trabalhou por Umarizal

Getúlio Rego, entre as mulheres

Getúlio Rego, entre os homens

Existe uma margem de erro 3% percentuais a mais ou a menos.

Sobre a pesquisa, o prefeito Raimundo Pezão diz que o resultado o deixou feliz e destacou que já está em campo trabalhando para calçar as ruas da cidade, mas sem se esquecer dos demais setores, como o apoio ao homem do campo, aos serviços de saúde, educação e segurança.