Laboratórios da Sesap realizam mais de 300 mil exames para Covid-19

Coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), a rede de laboratórios de Saúde do Rio Grande do Norte, ultrapassou na última quarta-feira (5) a marca da realização e liberação de 300 mil exames para Covid-19.

O Laboratório Central Dr. Almino Fernandes (Lacen-RN), que é a referência estadual no diagnóstico laboratorial de Covid-19, atingiu a liberação de 200.343 exames pela metodologia de RT-PCR, dos quais 108.541 foram realizados apenas em 2021. Além disto, 100.783 sorologias foram realizadas no Lacen-RN e nos Laboratórios Regionais de Caicó (Larec), Mossoró (Larem) e Pau dos Ferros (Larepf).

“Os números mostram que superamos em 2021 a quantidade de exames realizados em todo o ano de 2020. Isso comprova que vivenciamos um primeiro quadrimestre com aumento da necessidade da população em ser testada, causado por um cenário epidemiológico mais crítico em 2021”, disse a diretora geral do Lacen, Magaly Câmara.

De acordo com Magaly, que é bioquímica, mesmo diante do acréscimo significativo em poucos meses, o Lacen permanece recebendo e realizando exames sem interrupções por falta de insumos, além de continuar com a vigilância laboratorial. “Com planejamento, investimento no parque tecnológico e compromisso dos profissionais envolvidos a população norte-rio-grandense possui acesso constante aos testes diagnósticos para Covid-19”, completou ela.

A liberação do resultado de RT-PCR, que é o exame de padrão-ouro para comprovação da doença, ocorre em média com até 24 horas, o que permite condutas clínicas e epidemiológicas.

“Números tão expressivos demonstram que as ações da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (Cglab), do Governo do Rio Grande do Norte e da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) foram fundamentais para chegarmos nesse patamar de testagem. Destaco ainda a dedicação, qualidade, compromisso e conhecimento técnico dos profissionais do Lacen, Larec, Larem e Larepf, pois o mérito em atingirmos até o momento 300 mil exames de Covid-19 realizados passa essencialmente pelo esforço diário deles”, ressaltou o diretor administrativo do Lacen-RN, Derley Galvão.