Artur Vale pede ao governo apoio para construção do Hospital Municipal

O prefeito Dr. Artur Vale, de Governador Dix-Sept Rosado, participou na manhã desta quinta-feira (06) de reunião virtual com a governadora Fátima Bezerra e apresentou demandas do município.

O secretário municipal de Obras, Genivaldo Felipe (Brejeirinho), também participou do encontro, além de secretários do Governo do RN.

A lista de solicitações apresentada por Dr. Artur Vale inclui a recuperação da RN-117, perfuração de poços na zona rural, apoio para conclusão do Hospital Municipal, solução do problema de abastecimento de água em várias ruas da cidade e a construção de moradias para erradicação de casas de taipa.

“Elencamos algumas de nossas prioridades e aproveitamos esse encontro para cobrarmos uma resposta rápida do Governo do RN. A governadora se comprometeu em avaliar cada caso e buscar atendimento para essas demandas”, destacou o prefeito.

Confira os encaminhamentos para cada solicitação:

Abastecimento

Uma audiência será agendada com a diretoria da Caern, em Natal, para analisar de forma mais aprofundada a falta de abastecimento em uma área da cidade, em que os moradores são atendidos por carro-pipa há muitos anos.

Hospital

Uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) fará uma visita técnica para conhecer o hospital e analisar no que é possível o Governo contribuir.

RN-117

O DER-RN fará um diagnóstico da rodovia na próxima segunda-feira (10) para definir o que pode ser feito.

Construção de casas

A Prefeitura de Governador Dix-Sept fará um levantamento da quantidade de casas de taipa para apresentar os dados ao Governo do RN.

Perfuração de poços

O Governo informou que a perfuratriz se encontra no município de Carnaubais e se comprometeu em enviá-la, posteriormente, para Governador Dix-Sept Rosado, para atender o Projeto de Assentamento Chico Rêgo, na zona rural.

Foi informado também que a governadora autorizou a compra de uma máquina para perfuração de poços profundos, que é a característica dos poços a serem instalados em Governador Dix-Sept Rosado.