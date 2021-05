Cinthia Sonale se reúne com Fátima Bezerra e reivindica ações do Governo

A prefeita Cinthia Sonale se reuniu, virtualmente, com a governadora Fátima Bezerra para pontuar reivindicações já feitas ao Governo do Estado, as quais se voltam para a melhoria da qualidade de vida dos grossenses como um todo. O encontro, online, serviu para que as duas gestoras também conversassem sobre a situação que afeta o Rio Grande do Norte de maneira geral.

De acordo com a prefeita, foram feitas reivindicações distintas à governadora, no que diz respeito ao acesso à cidade. Primeiramente, conforme Cinthia Sonale, ela explicou para a governadora a real situação da RN-012, que liga Grossos à RN-013, entre Tibau e Mossoró. O trecho em questão precisa ser totalmente reconstruído. Foi feita recente operação tapa-buraco, mas a situação é delicada. Além disso, a prefeita expôs à governadora o quadro da rodovia litorânea Dehon Caenga, que liga Grossos a Tibau pelo litoral. A via precisa, urgentemente, de manutenção.

Outro ponto abordado pela prefeita diz respeito à necessidade de melhoria e reforma da Escola Estadual Manoel João. Com a aproximação do retorno às aulas presenciais, a preocupação da prefeita é com relação à integridade física dos alunos, professores e técnicos. Segundo a prefeita, o prédio representa riscos à vida dos que ali estudam e trabalham.

“Saímos otimistas dessa reunião e acreditamos que a governadora vai ser sensível aos nossos pleitos, pois a melhoria na qualidade de vida da população dos grossenses depende, também, do suporte do Governo do Estado. Estamos fazendo a nossa parte e, claro, vamos buscar todos os mecanismos possíveis e legais para não deixar nosso povo no sofrimento”, disse a prefeita.