A pedido da Prefeita Cinthia Sonale DER inicia tapa buracos na Rodovia Dehon Caenga

O serviço de tapa buracos na da Rodovia litorânea Dehon Caenga, que liga Grossos ao município de Tibau pelo litoral, iniciaram esta semana. Fruto de uma solicitação da Prefeita Cinthia Sonale durante reunião virtual com a Govenadora do Estado Fátima Bezerra.

Durante a reunião com a Governadora, Cinthia Sonale solicitou do Governo do Estado o retorno do tapa buracos da RN 012 que liga Grossos a Mossoró e também a total reconstrução da Rodovia Dehon caenga que se encontra em situação crítica agravada ainda mais pelas chuvas que veem caindo nos últimos meses.

Atendendo a este pedido da Prefeita, a Governadora se comprometeu que assim que passar o período chuvoso reconstruir a Rodovia. Mas a médio prazo, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) já deu início a primeira fase do serviço com o tapa buracos. Na fase seguinte a Rodovia receberá asfalto.

“Recebemos com satisfação o início dos trabalhos de tapa buracos na Rodovia Dehon Caenga, pedido feito pela nossa gestão diretamente a Governadora Fátima Bezerra, sabemos da dificuldade de quem precisa passar pelo trecho todos os dias e entendemos a necessidade de buscar melhorias e trazer mais serviços para o nosso povo, e é isso que estamos fazendo” diz a Prefeita.

De acordo com a prefeita, outros pontos que também foram abordados com a Governadora serão em breve atendidos como por exemplo a reforma da Escola Estadual Manoel João. Com a aproximação do retorno às aulas presenciais, a preocupação da prefeita é com relação à integridade física dos alunos, professores e técnicos. Segundo a prefeita, o prédio representa riscos à vida dos que ali estudam e trabalham.

“Esperamos logo logo que outras solicitações feitas ao Governo do Estado sejam atendidas e que possamos trazer mais serviços ao nosso município” finaliza Cinthia