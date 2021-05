Pandemia: quais são os lugares mais contaminados da nossa casa?

Alguns lugares da casa merecem uma atenção especial. Inclusive, durante a pandemia da Covid-19, alguns deles podem contribuir com a disseminação do novo coronavírus.

A infectologista do Sistema Hapvida Saúde, Ana Raquel Seni, explica que ''principalmente os espaços mais úmidos facilitam a proliferação de fungos e bactérias como, por exemplo, o banheiro. Toalhas molhadas, escovas de dente, buchas, são itens a serem observados com cuidado. O ideal também é dar descarga com a tampa do vaso sanitário fechada.''

Outro ambiente importante que a médica enfatiza é a cozinha. ''Esta área é onde preparamos nossos alimentos. É fundamental manter a limpeza das pias, tábuas de cortar alimentos e geladeira, o que ajuda também a evitar infecções gastrointestinais'', ressalta.

Além disso, é essencial manter sempre limpas as superfícies que têm mais contatos com as mãos. Maçanetas, mesas, balcões, interruptores, são alguns lembrados pela especialista.

Dessa forma, a recomendação é assegurar um ambiente limpo, arejado e com luminosidade. Para os momentos de limpeza, use álcool em gel para as superfícies e um desinfetante comum para os pisos.

Neste período de distanciamento social, também precisamos tomar muitos cuidados dentro de casa e ficar atentos a qualquer coisa externa que entre no seu lar.

Mesmo com este alerta, as medidas de prevenção como o uso da máscara, higienização das mãos e o distanciamento social precisam ser mantidos.