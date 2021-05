O Ministério da Saúde informou que as doses serão distribuídas entre as vacinas de Oxford (4,7 milhões), Coronavac (1,08 milhão) e Pfizer (647 mil). Ainda segundo o MS, nessa distribuição, as doses do Butantan são destinadas à aplicação da D2, de acordo com as solicitações apresentadas por 12 estados. Outras 15 Unidades Federativas que não possuíam mais pendências para conclusão do esquema vacinal da Coronavac foram atendidas com doses da AstraZeneca/Fiocruz para compensação.

O Ministério da Saúde irá distribuir, a partir da madrugada de terça-feira (18), mais 6,4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. A remessa terá 4,7 milhões da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, 1,08 milhão da Coronavac/Butantan e 647 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech.

Nessa distribuição, as doses do Butantan são destinadas à aplicação da segunda dose, de acordo com as solicitações apresentadas por 12 estados. Outras 15 Unidades Federativas que não possuíam mais pendências para conclusão do esquema vacinal da Coronavac foram atendidas com doses da AstraZeneca/Fiocruz para compensação.

Já as vacinas da Pfizer são destinadas para a primeira dose de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, e pessoas com deficiência permanente. O novo lote da vacina da Fiocruz é destinado para a segunda dose de idosos entre 60 e 69 anos.

A estratégia de distribuição é revisada semanalmente em reuniões entre União, estados e municípios, observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios.

O objetivo, segundo o MS, é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: quatro semanas para a vacina do Butantan e 12 semanas para a da Fiocruz e da Pfizer.

O Ministério da Saúde reforça para que a população tome a segunda dose da vacina Covid-19 mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório, assegurando a proteção adequada contra a doença.

Em relação a gestantes e puérperas, a pasta ressalta que a vacinação deverá prosseguir, no momento, apenas em mulheres com comorbidades e com as vacinas do Butantan ou da Pfizer.

QUASE 90 MILHÕES DE DOSES DISTRIBUÍDAS

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, já foram destinadas a todas as Unidades Federativas mais de 89,4 milhões de doses de imunizantes - 8,7 milhões somente nos últimos sete dias.

Até 16 de maio, mais de 52,7 milhões de doses já foram aplicadas. O andamento da vacinação no país pode ser acompanhado pela plataforma LocalizaSUS.