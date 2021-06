RN recebe 59,2 mil doses da Astrazeneca para iniciar vacinação do público geral . O voo com os imunizantes desembarcou no aeroporto de Natal no início da madrugada desta quinta-feira (10). Nesta quarta-feira (9), a Sesap e os municípios pactuaram que será iniciada a vacinação de novos grupos, por faixa etária, além de incluir nas prioridades lactantes, neste primeiro momento, de bebês com até seis meses.

O Rio Grande do Norte recebeu, no início da madrugada desta quinta-feira (10), o segundo lote de vacinas contra a Covid-19 nesta semana.

A carga conta com 59.250 vacinas da Astrazeneca/Fiocruz, que conta com as primeiras doses destinadas ao público sem comorbidades entre 18 e 59 anos.

O lote recebido pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) foi direcionado à Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat), para posterior distribuição entre os municípios. A Sesap e os municípios pactuaram ontem (9) que será iniciada a vacinação de novos grupos.

Neste primeiro momento, os municípios poderão abrir a vacinação por faixa de idade, de forma decrescente, e as lactantes com bebês até 6 meses.

O acordo feito entre Sesap e municípios na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é de que a vacinação por idade seguirá em paralelo com as prioridades estipuladas no plano nacional de vacinação.

Ficou estipulado que, após reservada a cota dos profissionais da educação, metade do lote será para atender por faixa de idade e a outra metade destinada à continuidade dos grupos prioritários.