Pau dos Ferros lidera pedidos de internação por covid no RN

Apesar do aumento de pacientes na fila de espera por um leito de UTI durante as duas últimas semanas de maio, o Rio Grande do Norte começa a demonstrar uma reação quanto a pandemia do novo coronavírus. Essa reação se deve ao fato de o estado ter avançado na imunização dos grupos prioritários, principalmente, idosos acima de 60 anos.

É o que aponta o novo relatório do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN), utilizando como fonte as informações das plataformas Coronavírus RN, RegulaRN e RN Mais Vacina, todas integrantes do ecossistema tecnológico criado pelo LAIS para o enfrentamento à pandemia.

O documento traz, também, a lista dos municípios que mais solicitaram internações pela covid-19 no período entre os dias 1 e 9 de junho. De acordo com o diretor executivo do LAIS, professor Ricardo Valentim quando são observados os dados acumulados durante toda a pandemia, a respeito dos pedidos por internações (solicitações por 1.000 habitantes) em leitos covid-19 por município do RN, observa-se que o município de Pau dos Ferros é o responsável pelo maior número de solicitações para internar pacientes com covid-19.

“Portanto, a situação de Pau dos Ferros deve ser observada com bastante atenção”, reforça ele.

Entre as recomendações feitas no relatório, os pesquisadores reforçam a necessidade de expandir a imunização da população, incluindo crianças a partir dos 12 anos e o planejamento para a retomada das atividades econômicas no Rio Grande do Norte, sempre avaliando com base em novas matrizes de risco.C

