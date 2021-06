Pessoas de 49 anos+ já podem ser vacinadas contra a Covid-19 em Mossoró

Mossoró inicia nesta segunda-feira (14), a vacinação de uma nova faixa etária. Desta vez, as pessoas com 49 anos ou mais sem comorbidades têm a oportunidade de receber o imunizante.

As pessoas que se encaixam na faixa etária devem procurar o Ginásio do Sesi para realizar a vacinação contra a Covid-19.

É necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência - cópias e originais.

No fim de semana, 10 unidades básicas de saúde, além do Sesi no sábado (12), foram abertas para vacinação. Ao todo, no sábado e domingo, 4.667 doses de vacina foram aplicadas.

