Mossoró recebe 2.775 vacinas da Astrazeneca para primeira e segunda dose

De acordo com o Etevaldo de Lima, coordenador de imunizações, a quantidade de vacinas enviadas hoje é muito baixa, por isso, não será possível qualquer ampliação de faixa etária ou grupos prioritários. "As doses que recebemos nesta quarta-feira são insuficientes para uma ampliação, mas são importantes para mantermos a vacinação até a chegada da próxima remessa que será expressiva e que está para chegar ao Rio Grande do Norte", ressalta.