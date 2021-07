Governo busca soluções para garantir a expansão do setor eólico no RN

Para garantir que o estado tenha disponibilidade de conexão para futuros projetos voltados para o setor de energia renováveis, o Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), criou um grupo de trabalho com representantes da empresa Enel Green Power para desenvolver estudo de expansão do sistema de transmissão. O objetivo é buscar soluções para expansão da rede básica do sistema elétrico do estado.

“É importante destacar a atenção que o governo dá ao segmento da energia eólica. Continuamos protagonizando os investimentos nesta área e o estado continua liderando o ranking de produção de energia eólica no país, ao mesmo tempo em que não deixa de investir em outra energia limpa, a solar”, explicou a governadora Fátima Bezerra ao exaltar a importância da presença da empresa Enel Green Power no RN.

“Que possamos consolidar e ampliar investimentos no Rio Grande do Norte”, completou Fátima, que participou da reunião acompanhada do vice-governador Antenor Roberto.

De acordo com Hugo Fonseca, coordenador de desenvolvimento energético da Sedec, o Estado atraiu inúmeras empresas vinculadas à cadeia produtiva, sobretudo nos setores de serviço e desenvolvimento de projetos.

Essas empresas estão desenvolvendo empreendimentos com maior capacidade de geração de energia para o mercado livre e regulado, ao passo que a infraestrutura de transmissão em nível nacional ainda apresenta gargalos a serem superados.

“O estado já vem desenvolvendo um estudo para buscar soluções para a expansão do sistema de transmissão. Com o apoio da Enel, a empresa poderá colaborar com o estudo para que o estado possa apresentar junto à Agencia de Pesquisa Energética (EPE) uma solução para o sistema de transmissão do RN, principalmente para garantir que o estado tenha capacidade de receber futuros projetos em desenvolvimentos no estado”, explicou Hugo Fonseca, se referindo ao limite de capacidade de receber novos projetos.

ENEL GREEN POWER

A Enel Green Power mantém uma presença relevante e conta com 100% de energia verde no país. O objetivo é aumentar a geração a partir de fontes renováveis para garantir o acesso à energia nas áreas rurais e melhorar a eficiência energética do país.

Possui crescimento contínuo da produção de energia renovável, para dar um impulso decisivo em direção à transição energética e acompanhar o país para um futuro mais verde.

A Enel possui 81 instalações em energia hidrelétrica, eólica e solar e tem capacidade de produção de 5 GW, sendo 3.747 já em operação em nove estados e 2 GW em construção no Rio Grande do Norte, distribuídos nos municípios de Acari, João Câmara, Parelhas, Pedra Grande, Pureza e São Miguel do Gostoso.