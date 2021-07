Deputada Isolda Dantas é escolhida relatora da CPI da Arena das Dunas

"Vai ser um trabalho feito com responsabilidade e transparência", diz a deputada. A CPI da Arena das Dunas foi instalada em 29 de maio de 2020 com a finalidade de investigar prejuízos apontados em uma auditoria feita pela Controladoria Geral do Estado. A auditoria apontou que haveria prejuízo para o Estado de aproximadamente R$ 109 milhões, devido a pagamentos superiores ao estabelecido em contratos feitos à empresa gestora da Arena das Dunas.