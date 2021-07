Trabalhadores da Indústria e construção civil com 30 anos+ já se vacinar em Mossoró

A Secretaria Municipal de Saúde começa a vacinar a partir de hoje (08), os trabalhadores da indústria e da construção civil de uma nova faixa etária: 30 anos ou mais.

A vacinação segue no Ginásio do SESI, que tem capacidade para atender 1.600 pessoas por dia, através de seus 10 vacinadores.

Os trabalhadores desses segmentos econômicos já vinham sendo vacinados anteriormente, porém, com a faixa etária mais elevada. No último final de semana durante a campanha Mossoró Vacina, a faixa caiu para 35 anos ou mais no dia 03 passado.

"Com o recebimento de doses nessa semana pudemos baixar a faixa etária agora para abranger os trabalhadores da indústria de faixas de idade mais baixas. Esperamos ter tranquilidade nessa vacinação avisando a este público que não é preciso correria nem aglomeraçpão, porque temos as doses disponíveis para todos do grupo", ressalta Morgana Dantas, secretária de Saúde do Município.

O Ginásio do SESI funciona de segunda a sábado das 08h00 às 16h00. É exigida a apresentação de originais e cópias dos seguintes documentos: carteira de trabalho ou crachá funcional ou contracheque, documento de identificação pessoal com foto, mais declaração da empresa.