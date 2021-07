Foro de Moscow 9 jul 2021 - Os detalhes da CPI da Arena: entrevista com Isolda Dantas

Os detalhes da CPI da Arena: entrevista com Isolda Dantas

EDIÇÃO: 374

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas @bruno_barretojor e @williamrobson, destaca os detalhes da CPI da Arena das Dunas com uma entrevista exclusiva com a relatora, a deputada estadual Isolda Dantas. Veja quais os caminhos da investigação na Assembleia.

1 - Rádio Rural de Mossoró completa 58 anos e lança novo portal de notícias

2- Governo do Estado determina retorno de servidores fora do grupo de risco ao trabalho presencial no RN

3- ALRN aprova projeto de Dr. Bernardo que proíbe apreensão de motos 155 cilindradas com documentos atrasados

4- Operação autua 34 postos por irregularidades no RN

6- Às vésperas da final, Neymar critica brasileiros que torcem para a Argentina

7- Allyson Bezerra, em exclusiva: “A Prefeitura de Mossoró é travada e burocrática”

8- Venezuelanos Warao expõem produtos em feira neste sábado na Praça do Pax

9- Entrevista: deputada estadual Isolda Dantas

10- Com índice recorde de rejeição, Bolsonaro diz que Lula não terá ‘coragem’ de fazer campanha nas ruas em 2022

11- Caguei para a CPI, não vou responder nada, diz Bolsonaro sobre carta de senadores

12: Indicação de disco: Mestre Ambrósio

