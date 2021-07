Foro de Moscow 13 jul 2021 - Aulas presenciais: Professores reagem à pressão judicial

Aulas presenciais: Professores reagem à pressão judicial

EDIÇÃO: 376

Quer fazer parte da nossa audiência qualificada, acompanhar os vídeos e entrar na nossa comunidade? Basta se inscrever no canal https://bit.ly/2SX0dFH

Deixe o seu like. Mande um PIX e seja um assinante solidário. Chave email: agenciamoscow@gmail.com

Torne-se membro e tenha benefícios exclusivos: https://bit.ly/38tiAJQ

ASSISTA AO VIVO, AO MEIO-DIA

ASSISTA AO VIVO, AO MEIO-DIA

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas @bruno_barretojor e @williamrobson, destaca a reação dos professores diante da decisão da Justiça para que retornem às aulas presenciais. A categoria quer voltar quando a imunização estiver completa, com as duas doses.





------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - CPI da Arena faz primeiras convocações hoje. Agência Moscow transmite tudo

2- 350 mil casos de Covid no RN

3- Governo do Rio Grande do Norte confirma pagamento do 13º de 2018 até novembro

4- FNF define fórmula e participantes da segunda divisão

6- Com queda nas pesquisas e base fiel menor, Bolsonaro retoma busca por um partido para 2022

7- Ala antibolsonarista do STF comemora indicação de André Mendonça

8- Sem imunização completa, professores do RN vão à Justiça contra volta às aulas presenciais

9- Cuba e pandemia: resistirá a Ilha socialista?

10- Entrevista: Jornalista Lúcia Rocha, sobre o livro Milton Marques de Medeiros - O Menino do Poré

Além deste programa, assista nossos mais recentes vídeos: https://www.youtube.com/agenciamoscow

Acompanhe outras notícias e análises dos jornalistas da Agência Moscow:

Blog do Barreto: http://blogdobarreto.com.br/

William Robson: http://williamrobson.com.br/

Siga no Twitter: https://twitter.com/AgenciaMoscow

------------------- REDES SOCIAIS --------------------------------

Instagram @agenciamoscow

Facebook: https://www.facebook.com/agenciamoscow-103371767906719/

Compartilhe este programa

#jornalismo #jornalismopelademocracia #democracia #jornalismoprogressista #riograndedonorte