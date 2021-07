Mossoró apresenta diminuição de testes positivos para a Covid-19

Em Mossoró, os testes para detecção da Covid-19 apresentaram uma queda relevante a partir do último mês de junho. Essa nova realidade favoreceu o encerramento das testagens no Ginásio Poliesportivo Engenheiro Pedro Ciarlini e concentrando todas as testagens na UPA do bairro Belo Horizonte.

Mossoró: Testagem para a Covid-19 segue sendo realizada na UPA do Belo Horizonte

Outro número que também está diminuindo é número de testes positivos para a covid-19, de acordo com o diretor da UPA do Belo Horizonte, João Andrade, a média de testes positivos também vem apresentando uma queda em relação aos meses anteriores.

“Esta semana como absorvemos os testes do centro de testagem, a procura aumentou um pouco, e a média é de 100 testes por dia, só ontem por exemplo, fizemos 29 swabs rápido, só 10 deram positivos e 19 negativos, já os testes rápidos realizamos 11 e somente 2 deram positivo e 9 negativos, o que configura um cenário de queda também nos casos de covid no município”.

De acordo com dados estatísticos da secretaria de saúde, do dia 1 até o dia 13 deste mês, foram realizados só na UPA do Belo Horizonte, 338 testes do tipo RT-PCR, destes, 87 foram positivos e 251 negativos.

Em números gerais, do Centro de testagem, que funcionou até o dia 10/07 e da UPA do BH, foram realizados neste mês de julho, 744 testes, sendo 174 positivos e 600 negativos.

Segundo o diretor João Andrade, os testes fazem parte da rotina da unidade e a UPA do BH está preparada para absorver o público do ginásio, desde que as pessoas apresentem sintomas.

"A UPA do BH já funciona prestando atendimento aos pacientes que precisam ficar internados em leitos clínicos. Eles recebem toda a assistência possível e inclusive são testados. Aqueles que não precisam de internação, mas que chegam apresentando os sintomas serão testados do mesmo jeito", disse o diretor da unidade