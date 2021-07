Foro de Moscow 16 jul 2021 - Benes Leocádio é o nome do bolsonarismo para enfrentar Fátima?

Benes Leocádio é o nome do bolsonarismo para enfrentar Fátima?

EDIÇÃO: 379

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas @bruno_barretojor e @williamrobson, destaca o anúncio do nome do deputado Benes Leocádio como candidato ao Governo do Estado com o apoio do bolsonarismo, que mesmo rachado, teve influência do ministro Rogério Marinho.

1 - TRE: Claudio Santos nega habeas corpus a Henrique Alves; pedido de vista adia decisão

2- Vacinação contra a gripe atinge apenas 53% do público

3- Rachada, oposição bolsonarista no RN isola Fábio Faria e lança Benes Leocádio para enfrentar Fátima Bezerra em 2022

4- Câmara de Mossoró aumenta em 74% número de proposições apresentadas

5- Entre os deputados do RN, só Natália e Rafael votam contra aumento do fundo eleitoral

6- RN recebe mais um lote de vacinas contra a Covid hoje

7- Como o bolsonarismo vem entrando em colapso no RN?

8- Benes diz que anúncio oficial de pré-candidatura deve ser em agosto

9- Cinco deputados do RN votaram a favor da LDO com novo valor do Fundo Eleitoral; veja

10- Prefeitura de Mossoró convoca adultos de 35 anos e avança em vacinação de três categorias

