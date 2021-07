Taxa de ocupação de leitos críticos Covid-19 fica abaixo de 50% em todas a regiões do RN. De acordo com a plataforma Regula RN, a taxa de ocupação geral nesta segunda-feira (19) está em 48,2%. A taxa não era registrada desde novembro de 2020. Na época, a pandemia havia dado uma recuada no estado. Ainda de acordo com a Regula RN, a fila de espera por leitos críticos está zerada. Há 184 leitos críticos disponíveis e outros 240 leitos clínicos. Destes 55 críticos e 62 clínicos estão localizados na região Oeste.

As unidades de saúde do Rio Grande do Norte que possuem leitos críticos para atendimento às vítimas da Covid-19, estão com menos de 50% de sua ocupação em todas as regiões do estado.

O dado obtido nesta segunda-feira (19), consta na Plataforma Regula RN . Em todo o RN, a taxa geral de ocupação é de 48,2%. A maior ocupação é registrada na região Metropolitana, que está com 49,6%, seguida pela região Oeste (46,1%) e pelo Seridó (44,4%).

Ocupação inferior a metade dos leitos críticos não era registrada no estado desde novembro de 2020. Na época, a pandemia havia dado uma recuada e a segunda onda ainda não havia chegado.

Ainda de acordo com a Regula RN, a fila de espera por leitos críticos está zerada. Há 184 leitos críticos disponíveis e outros 240 leitos clínicos. Destes 55 críticos e 62 clínicos estão localizados na região Oeste.

Em Mossoró, segunda maior cidade do estado e referência na regulação de pacientes críticos da região oeste, apenas o Hospital da Liga e o Hospital Regional Tarcísio Maia estão com 100% dos leitos ocupados. Este último teve 5 leitos para tratamento semi-intensivo revertidos para atendimento a outras patologias na semana passada.

Nas demais unidades do município a ocupação é de 60% no Rafael Fernandes e de 36% no Hospital São Luiz.