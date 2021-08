Sete mortos a tiros durante o final de semana no Oeste do Rio Grande do Norte

As unidades do Instituto Técnico-científico de Perícia, em Mossoró e Pau dos Ferros, registraram sete ocorrências de mortes por tiros na região oeste do Rio Grande do Norte durante o final de semana passado.

O primeiro registro, teve como vítima José Alves Bezerra Neto, de 45 anos. Ele estava conduzindo um carro roubado pela BR 405, passando pelo município de São Francisco do Oeste, quando foi abordado pela Polícia Militar e reagiu atirando. Havia outros lhe dando cobertura que conseguiram fugir do cerco policial em outro veículo.

O segundo caso foi no Distrito de Santo Antônio, em Severiano Melo. Wigna Maria Gomes, de 38 anos, foi morta a tiros na noite de sexta-feira, 6.

O terceiro registro foi em Mossoró. A vítima é Ronaldo da Silva Avelino, de 41 anos, que foi morto a tiros no bairro Planalto 13 de Maio, por volta das 19h30 do sábado, dia 7. Ronaldo participava de um bingo quando teria sido baleado e não resistiu.

Na noite deste domingo, dia 8, ainda no horário da manhã, uma pessoa conhecida por Branquinho foi assassinada em Almino Afonso. Durante a noite, bandidos foram matar uma pessoa conhecida por Hualison e terminaram matando também outra pessoa conhecida por Garanhão, vítima de bala perdida.

Também na noite deste domingo, Gledson de Manoel Bode, foi morto a tiros no contorno de acesso a cidade de Belém do Brejo do Cruz na cidade de Patu.

Os casos de Severiano Melo, São Francisco do Oeste, Almino Afonso e Patu, os corpos foram examinados na unidade do ITEP, em Pau dos Ferros. Serão investigados pela Polícia Civil.

O caso ocorrido no Planalto 13 de Maio foi examinado no ITEP, de Mossoró, e deve ser investigado pela Divisão de Homicídios.