Bolsonaro entrega ao Congresso novo Bolsa Família; Valor ainda não foi definido

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) entregou ao Congresso nesta segunda-feira (9), a Medida Provisória (MP) que cria o Auxílio Brasil, novo programa para substitui o Bolsa Família.

O Auxilio Brasil deve entrar em vigor em novembro, mas ainda não tem valor definido, a previsão é que em setembro o novo valor seja divulgado. A ideia do governo é pagar pelo menos R$ 300, 50% a mais do que os atuais R$ 198.

Segundo o ministro da Cidadania João Roma, o auxilio Brasil deve abranger mais de 16 milhões de pessoas ante os atuais cerca de 14 milhões já atendidos. Além disso, o novo programa, terá novas ferramentas, com ênfase de segurança alimentar e na primeira infância.

Acompanhado de Roma e do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente também apresentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos precatórios, que prevê a possibilidade de parcelar as dívidas do governo que tramitaram na Justiça. Os dois textos estão ligados porque a PEC dos precatórios, que, se aprovada, deve abrir espaço para um reajuste no valor do programa social.

Essa última proposta, no entanto, ainda não foi entregue nos detalhes, porque o texto ainda não está pronto e precisa de ajustes. O governo procura um acerto entre equipe econômica e política para saber o que, de fato, entrará na proposta.

Com informações da CNN Brasil.