Contrabandista com mandado de prisão em aberto é preso pela PRF em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, no final da noite desta segunda-feira (09), um homem de 48 anos, com mandado de prisão em aberto pelo crime de Contrabando. A prisão aconteceu no Km 57, da BR 304, no município de Mossoró/RN,

Policiais Rodoviários Federais realizavam patrulhamento da rodovia, quando deram ordem de parada ao condutor de um Ônix de cor vermelha.

Ao consultarem a documentação do condutor, verificaram que constava em seu desfavor, um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília/DF, pelo crime de contrabando.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Mossoró/RN.