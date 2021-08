Homem de 36 anos é preso por cultivar mais de 500 pés de maconha em Dr. Severiano

A apreensão das mudas de cannabis e a prisão em flagrante do suspeito, identificado como Francisco Domingos da Silva, aconteceu por volta das 9h desta terça-feira (10). A ação contou com a participação da PM de Dr. Severiano e com a Polícia Civil de São Miguel, para onde o material apreendido e o preso foram levados. Com ele também foram encontradas seis espingardas, dois aparelhos celulares, facas e apetrechos para cultivo