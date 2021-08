Suspeitos de praticarem estelionato em Mossoró são presos em São José de Mipibu

As prisões dos três homens foram realizadas pela PRF, na tarde desta terça-feira (10), no km 118 da BR 101. Com eles foram apreendidos R$ 105.732 em dinheiro. O grupo alegava vender cobre e fios de alumínio, no entanto, teriam recebido o valor da vítima e fugiram sem realizar a entrega do produto, tendo sido lavrado um BO na Polícia Civil de Mossoró. Os três foram encaminhados para a delegacia de São José do Mipibu, onde foi lavrado o flagrante. O inquérito será encaminhado para Mossoró, onde o crime aconteceu.