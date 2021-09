Após voltar de viagem aos EUA, Eduardo Bolsonaro também testa positivo para Covid-19

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) testou positivo para Covid-19. O filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tomou a primeira dose da vacina da Pfizer/BioNTech, e tomará a segunda no mês de novembro. Ele está sem paladar e com coriza.

Eduardo Bolsonaro fez parte da comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos para participar da Assembleia-Geral da ONU. Ele fez o teste RT-PCR nos Estados Unidos e deu negativo, mas refez o exame aqui no Brasil e testou positivo.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que foi diagnosticado com a doença ainda em Nova York, permanece na cidade americana durante o período de quarentena.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, também comunicou hoje que está com a Covid-19. No entanto, ela não fez parte da comitiva presidencial que foi a Nova York.

Veja mais:

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, testa positivo para Covid-19





COMITIVA AOS ESTADOS UNIDOS

Queiroga testou positivo na terça-feira (21) e ficou em Nova York, de quarentena no hotel. Os outros membros da comitiva testaram negativo e voltaram para o Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que as autoridades da comitiva, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, permanecessem isoladas em casa nos próximos dias, já que podem desenvolver a doença em razão do contato com Queiroga.

Veja mais:

Após Ministro testar positivo para Covid, Anvisa recomenda isolamento da comitiva brasileira





Eduardo Bolsonaro é o primeiro dos que voltaram a testar positivo. Ainda de acordo com a Anvisa, os demais integrantes da comitiva devem fazer testes no fim de semana.