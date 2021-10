Investigação da PC inocenta PM/médico da morte da universitária Ana Clara, em Apodi

Ana Clara morreu misteriosamente na noite do dia 17 de novembro de 2019 num quarto de hotel em Apodi. O ITEP constatou que ela sofreu uma forte overdose e não resistiu. Familiares disseram que ele não bebia álcool, não usava drogas e se quer bebia refrigerante. O caso passou a ser investigado pelo delegado Paulo Nilo, que não encontrou indícios contra o Policial Militar cearense, que também é médico, que estava com ela no apartamento