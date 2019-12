[VÍDEO] “Peço que as autoridades tenham mais carinho por esse caso”, diz Ana Claudia da Silva, mãe da jovem Ana Clara Ferreira da Silva, que morreu misteriosamente em um hotel de Apodi em novembro. “Faz 26 dias que a minha filha se foi e eu não tenho notícias do que aconteceu com ela. Só o que eu sei é que ela tomou uma água e desta água ela veio a falecer”.

A mãe da jovem Ana Clara Ferreira da Silva, Ana Cláudia Ferreira da Silva, enviou um vídeo ao MOSSORÓ HOJE pedindo agilidade por parte das autoridades nas investigações do caso da filha dela.

Nesta terça-feira (17) completa um mês que a jovem de 18 anos morreu, no quarto de um hotel na cidade de Apodi, após ingerir água. Na hora da morte, Ana Clara estava acompanhada de um namorado e de dois filhos dele.

Veja mais:

Morte misteriosa de aluna de enfermagem da UERN intriga a polícia





“Peço agilidade ao pessoal do Itep, da polícia, que tenha mais carinho por esse caso, porque desde o dia 17 que a minha filha faleceu e eu não sei notícias, não sei nenhuma informação da polícia. Eu queria mais agilidade do Itep para que esse caso seja resolvido rápido e que o meu coração venha sossegar”, disse Ana Cláudia.

A Polícia Suspeita que Ana Clara tenha morrido de overdose. Um exame toxicológico foi solicitado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e deve determinar qual a substância que provocou a morte da jovem.

Veja mais:

Família de Ana Clara está em Mossoró para cobrar respostas das autoridades

Polícia aguarda laudo do ITEP apontando a causa da morte de Ana Clara







“Faz 26 dias que a minha filha se foi e eu não tenho notícias do que aconteceu com ela. Só o que eu sei é que ela tomou uma água e desta água ela veio a falecer”.

O MH entrou em contato com o Itep, que informou que o laudo ainda não saiu, mas está previsto para ser entregue à polícia ainda nesta semana.

O Delegado Getúlio Medeiros, responsável pela investigação do caso já ouviu os depoimentos do namorado da jovem, bem como de todas as pessoas envolvidas, paramédicos do Samu, equipe médica que atendeu Ana Clara no hospital de Apodi e funcionários do hotel.