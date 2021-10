Banca realizadora do concurso da ALRN deve ser divulgada em até 60 dias. Nesta quarta-feira (13) a Comissão Especial dedicada à realização do certame entregou o termo de referência para contratação da empresa que realizará as provas. O concurso público da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte terá 47 vagas para os cargos efetivos de Analista Legislativo – Nível Superior e Técnico Legislativo da Casa. A previsão é que o certame aconteça no primeiro semestre de 2022.

FOTO: REPRODUÇÃO/ALRN