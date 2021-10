Processo Seletivo Simplificado do IBGE para realização do Censo 2022 é cancelado

O processo estava suspenso, em virtude do corte de 96% nos recursos previstos no orçamento do Governo Federal para a realização da pesquisa. Nesta segunda-feira (18) o Instituto emitiu uma nota, informando que o contrato com o Cebraspe, banca organizadora do PSS, que termina hoje, não será prorrogado, fazendo com que o processo seja cancelado em definitivo. O IBGE informou, ainda, que irá publicar em seus canais, conforme consta no edital, os procedimentos para devolução das taxas de inscrição já efetuadas.