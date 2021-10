Sesap convoca 39 profissionais de saúde aprovados no concurso público de 2018. Foram convocados assistentes sociais (2), enfermeiros (11), farmacêuticos bioquímicos (2), nutricionista (1), engenheiro biomédico (1), administrador (1), contadores (5), médicos ultrassonografistas (2) e assistentes técnicos em saúde (14). Os profissionais irão suprir as vacâncias por aposentadorias e exonerações; veja a lista com os nomes dos convocados

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 20 de outubro, a nomeação de 39 profissionais de saúde aprovados no último concurso público de 2018. Os profissionais irão suprir as vacâncias por aposentadorias e exonerações.

Foram convocados assistentes sociais (2), enfermeiros (11), farmacêuticos bioquímicos (2), nutricionista (1), engenheiro biomédico (1), administrador (1), contadores (5), médicos ultrassonografistas (2) e assistentes técnicos em saúde (14).

CADASTRO E DOCUMENTAÇÃO

Para assumir os cargos, os servidores nomeados precisam entrar no sistema SEI! através do link https://gti.saude.rn.gov.br/site. Ao final da página, na aba “Área SEI – SESAP/RN”, clicar em “CADASTRAR USUÁRIO SEI EXTERNO”.

Após a criação do usuário externo, o candidato deve clicar em “SOLICITAR LIBERAÇÃO PARA ACESSO SEI EXTERNO RN” e em seguida selecionar a opção “Solicitação Liberação Individual SEI Externo”, para que seu usuário seja liberado.

A documentação necessária está disponível no Anexo I da publicação do Diário Oficial do dia 20 de outubro. Os documentos precisam ser escaneados e enviados em PDF para o email: efetivossesaprn@gmail.com, com o assunto “ABERTURA DE PROCESSO DE NOMEAÇÃO”.

É preciso informar na mensagem os telefones atualizados para que, após o processo ser aberto, o candidato possa ser avisado quanto à assinatura da posse e respectiva lotação.

O candidato deve ainda realizar cadastramento no site http://www.centraldocidadao.rn.gov.br/ e agendar data de avaliação pela junta médica. (Contato para informações: 3232-1022 / 98137-2154 / juntamedica.seadrn@gmail.com ). A relação de exames está disponível no Diário Oficial do Estado.

Veja a publicação no Diário Oficial do Estado com a lista de nomeados AQUI.