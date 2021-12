Recorde: Aquece Mossoró 2021 movimentou mais R$ 100 milhões na economia local

O Aquece Mossoró de 2021 bateu todos os recordes das três primeiras edições da campanha. Nesta 4ª edição, foram mais de 3 milhões de cupons adquiridos pelos consumidores de Mossoró e região, movimentando mais de R$ 100 milhões na economia.

O sucesso é um marco na história do comércio, fruto da união de três entidades de classe: Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL), Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (SINDIVAREJO) e Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON).

O sorteio dos prêmios principais do Aquece Mossoró aconteceu no último sábado, dia 04, com a presença de público expressivo na praça Rodolfo Fernandes (Praça do Pax).

Veja mais:

"Aquece Mossoró" sorteia carro, motos e outros prêmios na Praça do Pax





Foram 13 consumidores premiados, com o prêmio principal da campanha (01 carro 0km) saindo para 1 consumidor da Rede A Construtora. Demais premiações saíram para Rede Queiroz, Parque Elétrico, Supermercado Cidade, Atacadão , Plastjr, O Boticário e Queiroz & Filhos.

Os prêmios principais sorteados no sábado contaram com 01 carro, 02 motos e 10 smartTVs.

“Nesse ano contamos também com 03 bolsas de estudo sorteadas por universidades, 01 ano de combustível na Rede de Postos Olinda e 01 ano de feira gratuita nos supermercados. Isso sem falar nos 100 tablets sorteados com consumidores de várias lojas participantes da campanha, totalizando 124 prêmios sorteados ao todo”, destaca o presidente da CDL Mossoró, Stênio Max.

O sorteio do Aquece Mossoró contou com a presença de várias personalidades públicas, como o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim e o vereador Lucas das Malhas.

Também se fizeram presentes Paulo de Tarso (Diretor da CDL Mossoró e sócio-diretor da Comodoro), Marcos Maia - Gerente de Relacionamento da Sicoob Potiguar, Edvaldo de Souza – representante da Coletoria Estadual, Gilson Pereira - Gerente BNB Agência Mossoró e Meire Duarte – Gerente Executiva da Indústria e Comércio da SEDINT (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo). Além de Stênio Max e Michelson Frota, presidente da CDL Mossoró e Sindilojas, respectivamente.

“Esse é um marco para o comércio de Mossoró e região, provando que a união entre as iniciativas pública e privada é o caminho para gerar desenvolvimento e fomentar os negócios”, destacou Michelson Frota, presidente do Sindilojas Mossoró. A entrega dos prêmios acontece no próximo dia 16 de dezembro, no Partage Shopping, a partir das 18h.

Para a realização da campanha, o Aquece Mossoró contou com o apoio do Governo do Estado do RN, Prefeitura de Mossoró, Câmara Municipal de Mossoró, da FCDL, Fecomércio/SENAC, FIERN, SEBRAE/RN e BNB – Banco do Nordeste. Além de parceiros e patrocínios do SICOOB, Partage Shopping, UNP, Faculdade Católica do RN, Uninassau, Supermercados Cidade, Queiroz, Rebouças e Nonato Atacarejo, Renaut Gamboa, Socel Motos, Cidade do Sol, Postos Olinda, Posto FAN, Concret e A Construtora.