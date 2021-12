Veja a lista com os nomes dos 215 servidores nomeados para a saúde do RN. A convocação de novos profissionais para compor o quadro efetivo de servidores da Sesap foi publicada no Diário Oficial do Estado. Foram convocados: assistentes técnicos em saúde (30), Técnico em Enfermagem (03), Técnico em Biodiagnóstico (02), Técnico em Radiologia (02), Assistente Social (20), Enfermeiro (83), Farmacêutico (05), Farmacêutico Bioquímico (11), Fisioterapeuta (03), Médico (24), Nutricionista (23), Psicólogo (04), Fonoaudiólogo (01), Terapeuta Ocupacional (04); confira.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte nomeou 215 profissionais de saúde para compor o quadro de servidores efetivos da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

A nomeação, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (18), mostra o compromisso do Governo do RN, na gestão da governadora e Professora Fátima Bezerra, com o fortalecimento da estrutura e ações de saúde no estado, especialmente, no combate à pandemia da Covid-19.

Foram convocados: assistentes técnicos em saúde (30), Técnico em Enfermagem (03), Técnico em Biodiagnóstico (02), Técnico em Radiologia (02), Assistente Social (20), Enfermeiro (83), Farmacêutico (05), Farmacêutico Bioquímico (11), Fisioterapeuta (03), Médico (24), Nutricionista (23), Psicólogo (04), Fonoaudiólogo (01), Terapeuta Ocupacional (04).

No total são 215 profissionais de saúde que foram aprovados no concurso público, Edital nº 001/2018 – SEARH/SESAP e, agora, passarão a compor o quadro de servidores efetivos da Sesap.

"A convocação dos profissionais do concurso de 2018 é mais uma conquista deste governo. A nomeação não só acolhe os aprovados, que tanto nos perguntavam quando seriam convocados, como atende às necessidades da população; porque a saúde pública não é feita tão somente por equipamentos, é feita, exatamente, por pessoas. E esses profissionais chegarão para somar, para dar suporte técnico e humano à população do Rio Grande do Norte que busca os serviços estaduais de saúde", disse o secretário de Saúde Cipriano Maia.

Acesse AQUI a nomeação publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).





CADASTRO E DOCUMENTAÇÃO

Para assumir os cargos, os servidores nomeados precisam entrar no sistema SEI! através do link http://portalsei.rn.gov.br/ e na aba de acesso ao SEI, clicar para criar seu usuário externo e senha, na opção ''Clique aqui se você ainda não está cadastrado”. Ou usando o link direto clicando AQUI.

Após a criação do usuário externo, o candidato nomeado deve enviar e-mail para sei.sesap@gmail.com informando nome e CPF com o título "LIBERAÇÃO CONCURSO SESAP", para que seu usuário seja liberado.

Em relação à documentação, os novos servidores precisam escanear os documentos e enviar o arquivo em PDF para o e-mail efetivossesaprn@gmail.com , com o assunto “ABERTURA DE PROCESSO DE NOMEAÇÃO” e informar na mensagem o(s) telefone (s) atualizado(s), para, após o processo ser aberto, ser avisado quanto à assinatura da posse e respectiva lotação.

É importante destacar que os servidores têm até 30 dias para tomar posse, após a data de publicação da nomeação.