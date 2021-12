Verão tem início nesta terça-feira (21), com previsão de chuvas acima da média no Nordeste

O verão no Hemisfério Sul tem início nesta terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021, às 12h59 (horário de Brasília).

Climatologicamente, o período é caracterizado pela elevação da temperatura em todo país em função da posição do Sol mais ao sul, tornando os dias mais longos que as noites e com mudanças rápidas nas condições de tempo.

A estação é caracterizada por chuva forte, queda de granizo, vento com intensidade variando de moderada à forte e descargas elétricas.

No Verão, as chuvas são frequentes em praticamente todo o país, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste, onde geralmente os totais de chuvas são inferiores a 400 mm.

No entanto, segundo prognóstico climatológico divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a previsão deste verão na Região Nordeste indica predomínio de chuvas acima da média, principalmente nas partes central e norte.

Em algumas localidades do sul da Bahia, as chuvas poderão ficar mais próximas da média ou ligeiramente abaixo. As temperaturas deverão permanecer próximas e abaixo da climatologia em toda a região.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, as chuvas neste período são ocasionadas principalmente pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), enquanto que no norte das regiões Nordeste e Norte, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o principal sistema responsável pela ocorrência de chuvas.

Em média, os maiores volumes de precipitação podem ser observados sobre as regiões Norte e Centro-Oeste, com totais na faixa entre 700 e 1100 mm.

Devido às suas características climáticas, com grandes volumes de chuva, o verão no Brasil tem grande importância para atividades econômicas como a agropecuária, a geração de energia, além de ajudar a repor os níveis de reservatórios de água e manter os níveis satisfatórios.

A maioria dos modelos de previsão de ENOS, gerados pelos principais centros internacionais de Meteorologia, indicam uma probabilidade superior a 60% de que se mantenha o fenômeno La Niña durante o verão, podendo atingir a intensidade de moderado entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022.

A estação tem seu fim no dia 20 de Março de 2022, às 12h33 dando seu lugar ao Outono.