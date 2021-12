Ufersa lança edital de concurso público para Técnico-administrativo em Educação

Há vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66. O edital foi publicado nesta quarta-feira (29), no DOU. De acordo com o documento, as inscrições serão iniciadas em 28 de janeiro de 2022 e seguem até 03 de março de 2022, devendo ser realizadas exclusivamente por meio do site sistemas.ufersa.edu.br/concursos/publico. A taxa de inscrição varia de R$60 a R$ 100, dependendo do cargo.