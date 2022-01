Fiocruz prevê entrega do primeiro lote de vacinas 100% nacional em fevereiro

Produção totalmente nacional da vacina contra a Covid-19 começa a ser envasada ainda em janeiro, e entregue em fevereiro ao Ministério da Saúde, diz a Fiocruz. O anúncio aconteceu no mesmo dia em que a Anvisa aprovou o registro do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) produzido pela Fiocruz, o que garante que todas as etapas de produção passem a ser realizadas no Brasil. Os imunizantes serão disponibilizados “assim que forem concluídos os testes de controle de qualidade que ocorrem após o processamento final da vacina”, disse a instituição.

Os primeiros imunizantes contra a Covid-19 com produção 100% nacional devem ser entregues ao Ministério da Saúde em fevereiro, anunciou a Fiocruz nesta sexta-feira (07).

O anúncio aconteceu no mesmo dia em que a Anvisa aprovou o registro do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) produzido pela Fiocruz, o que garante que todas as etapas de produção passem a ser realizadas no Brasil.

Os imunizantes serão disponibilizados “assim que forem concluídos os testes de controle de qualidade que ocorrem após o processamento final da vacina”, disse a instituição em comunicado enviado à imprensa.

O instituto afirma que, procedimentos como o que possibilitou a criação da vacina 100% nacional costumava levar 10 anos. O processo, desta vez, aconteceu em cerca de um ano.

Mauricio Zuma, diretor do Instituto, diz que o registro do imunizante 100% nacional com o IFA, feito na unidade de Bio-Manguinhos, demonstra “a capacitação no estabelecimento de um processo produtivo de alta complexidade.

Com informações da CNN Brasil