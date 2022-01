Passaporte vacinal passa a valer a partir da próxima sexta-feira (21) no RN

O Rio Grande do Norte vai passar a cobrar o passaporte vacinal para entrada em bares, restaurantes, shoppings, galerias, centros comerciais e cinemas a partir da próxima sexta-feira (21). O novo decreto foi publicado nesta terça-feira (18) e determina que todos os estabelecimentos fechados e aqueles que funcionam abertos e tenham capacidade para mais de 100 pessoas, devem exigir que os clientes estejam com o esquema vacinal completa contra a Covid.

De acordo com o secretário do Gabinete Civil, Raimundo Alves, o passaporte vacinal será "exigido em todos os segmentos, como bares, shoppings e restaurantes a partir de 100 pessoas. Todo e qualquer ambiente a partir de 100 pessoas. Abaixo de 100 pessoas, somente se for com ar-condicionado, em ambiente fechado".

O governo recomendou ainda aos municípios que os eventos público sejam suspensos pelos próximos 30 dias, até 16 de fevereiro.

"A recomendação do decreto estadual é pela suspensão até o dia 16 de fevereiro. A partir daí, vamos fazer uma reavaliação. Os eventos que já foram aprovados, os organizadores serão chamados a rediscutir os protocolos e os eventos que não cumprirem podem ser suspensos durante a realização", explicou.

O secretário de Saúde do RN, Cipriano Maia, disse que a exigência vai ser feita mediante apresentação dos comprovantes oficiais como o ConecteSUS, o RN+Vacina e a própria carteira de vacinação, de papel. "Se você já era pra ter tomado a terceira dose, vai ser exigida a terceira dose", explicou.

"É preciso que lá na porta o restaurante o bar cobrem a vacina, porque se não nós vamos estar jogando aqui todo esse trabalho em parceria com os municípios fora", reforçou o secretário estadual de Gestão de Projetos e Metas, Fernando Mineiro.

O secretário disse ainda que o governo vai disponibilizar as forças de segurança para agir no cumprimento da medida.

"A sociedade precisa entender que é necessário ter o passaporte de vacina pra acessar qualquer local. E as forças de segurança vão estar à disposição do município", pontuou.