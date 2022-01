Aluno da Escola Municipal Vila Rio Grande do Norte, de Serra do Mel, é medalha de ouro na OBMEP

O estudante Lorhan Victor Azevedo Fernandes, de 12 anos, que em 2021 estudava a 6ª série do Ensino Fundamental na Escola Municipal Vila Rio Grande do Norte, em Serra do Mel, foi medalha de ouro na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

No Rio Grande do Norte, apenas dois alunos conseguiram a medalha de ouro no nível 1, sendo Lorhan Victor, de Serra do Mel, e Eloá Costa, do município de São José do Sabugi.

“Não esperava ganhar porque a prova estava muito difícil e eu fui o último a sair da sala em que fiz a prova, mas valeu o esforço”, comemorou Lorhan Victor.